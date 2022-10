Difesa: la Grecia ha ricevuto dalla Germania 16 corazzati Marder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha ricevuto dalla Germania i primi 16 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder 1A3, parte di un lotto di 40 esemplari. È quanto comunicato dallo Stato maggiore della difesa greco. La fornitura rientra nello scambio circolare, iniziativa del governo tedesco per l'invio di armi pesanti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Tale meccanismo prevede che la Germania invii sistemi di propria produzione a Stati parte dell'Ue e della Nato in cambio di armamenti analoghi di fabbricazione sovietica trasferiti da questi Paesi all'Ucraina. A tal fine, la Germania ha stipulato intese con Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Grecia. In cambio dei Marder 1A3, questo Paese fornirà all'Ucraina 40 mezzi da combattimento per fanteria Bmp-1 che aveva acquisito dagli arsenali dell'Armata popolare nazionale (Nva), le forze armate della Repubblica democratica tedesca. (Geb)