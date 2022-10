Cultura: Cicculli (Sce), a Festa Cinema Roma premio per non dimenticare delitto Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la nuova edizione del premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, istituito in memoria delle vittime del massacro del Circeo e rivolto alle scuole superiori della regione per stimolare la riflessione delle giovani generazioni sul tema della violenza di genere. In una nota la presidente della commissione capitolina Pari opportunità, Michela Cicculli, spiega: "Ho accettato con piacere l'invito a partecipare a questo incontro perché ritengo si tratti di un'iniziativa di grande valore, che ha un senso analogo a quello che abbiamo voluto dare al recente convegno 'Circeo 1975. Diario civile di un massacro' organizzato insieme alla Città metropolitana di Roma. La memoria di quanto accadde il 29 settembre del 1975 è fondamentale e va tenuta viva. Abbiamo bisogno di ricostruire una memoria civile collettiva che consenta a tutte le donne che hanno subito violenza di sentirsi sempre meno sole. Oltre al sostegno e ai servizi messi a disposizione delle istituzioni, per contrastare la violenza di genere sono necessari processi di riflessione e azioni collettive che facciano sentire tutte e tutti uniti e responsabili nel combattere questo fenomeno aberrante. Il premio Donatella Colasanti e Rosaria Lopez è importante perché ci consente di costruire questo processo a partire dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole". (segue) (Com)