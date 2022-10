Aeronautica: soccorso aereo per donna colpita da malore a bordo di una nave da crociera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero HH-139B dell'Aeronautica militare è intervenuto nella mattinata di oggi per recuperare una donna di 77 anni, di nazionalità tedesca, colta da un grave malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera "Balmoral", al largo della costa meridionale della Sardegna. Lo riferisce una nota dell’aeronautica militare. L'elicottero, uno degli assetti della Forza armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), sede dell'80mo Centro combat Sar (Search and Rescue) del 15mo Stormo. Raggiunta la nave alle 11:20 circa, l'equipaggio ha recuperato in pochi minuti la donna tramite l'uso del verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare. Una volta terminato in sicurezza l'imbarco, l'elicottero si è diretto presso l'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. La richiesta di intervento, pervenuta dalla Prefettura di Cagliari, è stata autorizzata dal Centro di coordinamento per le operazioni di salvataggio (Rescue Coordination Centre) del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), il centro di comando e controllo dell'Aeronautica militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. Concluso il soccorso, l'equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Decimomannu, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.(Res)