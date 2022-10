Ucraina: ministro Difesa russo annuncia conquista villaggio di Horobivka in regione Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno conquistato il villaggio di Horobivka, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo attraverso il suo canale Telegram. "In direzione di Kupyansk, nel corso di un’offensiva, le unità dell'esercito russo hanno preso possesso della località di Horobivka, nella regione di Kharkiv", si legge. Nell'area del villaggio di Kislovka, nella medesima regione, le Forze armate russe hanno fermato un attacco nemico e le truppe di Kiev hanno perso oltre 60 militari. Altri 46 soldati ucraini sono stati eliminati in direzione di Krasnolimansk. Le truppe – riferisce sempre il ministero della Difesa di Mosca – hanno respinto anche l'attacco ucraino in direzione di Nikolaev-Kryvyi Rih, dove le Forze armate ucraine hanno perso più di 90 militari. (Rum)