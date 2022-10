Speciale energia: Gentiloni, servono coordinamento, solidarietà e competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coordinamento, solidarietà e competitività. Sono tre le parole chiave che il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha indicato per far fronte alla crisi energetica durante il suo intervento all'assemblea plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Prima di tutto, abbiamo bisogno di coordinamento. I soggetti più deboli hanno bisogno del nostro sostegno e della riduzione dell'inflazione. Abbiamo bisogno di una politica monetaria efficace, ma non in tutte le parti del mondo le politiche necessarie sono le stesse. Per questo la nostre politiche fiscali devono completare la politica monetaria della Banca centrale europea e non competere con essa", ha detto. "In secondo luogo, abbiamo bisogno di solidarietà. Penso che la proposta sulla tassazione sugli extraprofitti del settore energetico sia un primo passo, ma questo non significa che gli Stati membri non possano spingersi oltre. Inoltre, dobbiamo evitare il rischio di frammentazione del mercato, come abbiamo fatto durante la pandemia, perché esistono sistemi fiscali diversi per ogni Stato membro. Dobbiamo discutere su possibili strumenti finanziari comuni, basato sui prestiti, per affrontare questa frammentazione", ha aggiunto. "Infine, la competitività. Il rischio che ci siano conseguenze asimmetriche in questa crisi può far perdere competitività all'Europa. Dobbiamo attuare le riforme previste dal Next Generation Eu e procedere nella transizione ecologica", ha concluso. (Beb)