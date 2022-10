Governo: Letta, c'è una imprevedibilità della lunghezza della legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo reagire giorno per giorno a quello che accade. C'è una imprevedibilità della lunghezza dii questa legislatura. La settimana scorsa ci siamo mossi bene voto per l'elezione del presidente della Camera. L'operazione costruita attorno al nome di Maria Cecilia Guerra ha funzionato, riscuotendo un buon consenso. Come abbiamo visto, questa è una legislatura in cui pagherà una logica di reattività, professionalità, disciplina". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, all'assemblea dei deputati del Pd. (Rin)