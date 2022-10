Sanità: Moratti, prevenzione a 360 gradi per combattere tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo 9mila diagnosi all'anno e 2mila morti all'anno a causa del tumore al seno". Per questo "la prevenzione deve essere a 360 gradi e deve partire dall'informazione per corretti stili di vita che hanno sicuramente un peso, fino ad arrivare agli screening precoci che portano a diagnosi precoci e alla possibilità di avere guarigioni". Lo ha affermato la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, parlando oggi in Aula consiliare, intervenendo alla cerimonia di sensibilizzazione verso il tumore al seno. "Sono 700mila le donne nella nostra Regione a cui vengono offerti gli screening e circa 400mila quelle che si attivano per farlo", ha poi detto Moratti. "La Regione è consapevole dell'importanza del lavoro congiunto sulla sensibilizzazione. Questo è un tumore purtroppo ancora in crescita, anche se è leggermente diminuita la mortalità. Dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi per ridurre la possibilità di contrarre la malattia in maniera grave, grazie a tutti quelli che ci aiutano in questo difficile compito", ha concluso la vicepresidente. (Rem)