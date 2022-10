© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 7.744 nuovi positivi e 14 vittime. Il numero di persone in isolamento attualmente in regione è di 63.532, numero che rispetto al bollettino precedente è sceso di 750 casi. In crescita rimane invece il dato relativo ai ricoveri ospedalieri dove in area non critica sono ricoverati 1.046 (+70) persone, mentre sono 43 (+3) quelle in terapia intensiva. (Rev)