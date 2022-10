Iran: misterioso messaggio della scalatrice Rekabi, "non volevo gareggiare senza velo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota, la Ifsc ha affermato di essere stata in contatto con la Rekabi per "cercare di stabilire i fatti". L'Ifsc ha affermato che continuerà a monitorare la situazione dopo il ritorno in Iran della giovane scalatrice. La Federazione ha affermato di essere stata in contatto anche con la Federazione di arrampicata iraniana. "La sicurezza degli atleti è fondamentale per noi e sosteniamo tutti gli sforzi per mantenere un prezioso membro della nostra comunità al sicuro in questa situazione", si legge nella nota. “L’Ifsc sostiene pienamente i diritti degli atleti, le loro scelte e l'espressione della libertà di parola", conclude la nota della federazione. (segue) (Res)