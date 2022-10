Libano: leader maronita Gemayel, Israele sarà partner nel giacimento petrolifero Qana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la possibilità che l’intesa possa aprire la strada a un’eventuale normalizzazione delle relazioni tra Libano e Israele, il leader di Kataeb ha dichiarato: “Il Libano è stato in grado di aprire una nuova pagina della sua storia", e in queste situazioni "le avversità non sono mai eterne". Parlando del ruolo del partito sciita filo-iraniano Hezbollah nei negoziati con Israele, Gemayel ha denunciato il fatto che Hezbollah “si è nascosto dietro la classe politica” per partecipare ai negoziati mediati dallo statunitense Amos Hochstein. Le dichiarazioni del leader maronita sono giunte dopo che, il 14 ottobre, il capo dello Stato libanese Michel Aoun ha ufficialmente approvato l’accordo sulla demarcazione del confine marittimo con Israele, definito “storico” dal premier israeliano Yair Lapid. Ieri, poi, il vicepresidente del parlamento libanese, Elias Bou Saab, ha fatto sapere che la finalizzazione dell'accordo avverrà il 26 o 27 ottobre sotto l'egida delle Nazioni Unite a Ras Naqoura, nel Libano meridionale. (segue) (Lib)