Energia: Michel, nostra priorità è affrontare la crisi, serve dibattito costruttivo

- La priorità dell'Unione europea deve essere quella di affrontare la crisi energetica. "Il nostro dibattito dovrà essere costruttivo e dovrà tenere conto del nostro urgente interesse collettivo". Lo si legge nella lettera che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha inviato ai leader dei 27 Stati membri Ue, in vista del consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Dobbiamo imperativamente intensificare le nostre tre linee d'azione: ridurre la domanda, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e contenere i prezzi", si legge nella lettera di Michel, che chiede ai leader Ue a valutare nuove misure per ridurre i prezzi dell'energia. Tra le misure, quella di "sfruttare appieno il potere negoziale della nostra unità a 27 acquistando congiuntamente il gas, sviluppare un nuovo benchmark che rifletta più accuratamente le condizioni del mercato del gas ed esaminare un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi", scrive il presidente del Consiglio Ue. "Mi aspetto anche che ci occuperemo di altri interventi di mercato a breve e lungo termine, come un quadro europeo per limitare il prezzo del gas per la produzione di elettricità", continua Michel nel testo. "Le nostre prospettive economiche dipenderanno in larga misura da come gestiremo la nostra crisi energetica. Come corollario alla nostra discussione sull'energia, vorrei che ci concentrassimo anche sul coordinamento delle nostre risposte di politica economica in modo efficace, anche con il sostegno di soluzioni europee comuni", ha concluso. (Beb)