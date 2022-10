Bulgaria: sindacati chiedono un aumento salariale del 20 per cento per compensare l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dei sindacati indipendenti in Bulgaria (Citub) e la Confederazione del lavoro Podkrepa hanno chiesto un aumento lineare dei salari dei lavoratori del 20 per cento. Secondo quanto riporta l’emittente “bnr”, le sigle sindacali ritengono che la misura sia l’unica in grado di compensare l’aumento dei prezzi al consumo registrato in questi mesi. L’aumento salariale dovrebbe avvenire, secondo la richiesta, entro la fine dell’anno. Per ribadire la proposta le sigle sindacali hanno chiesto un incontro urgente con il presidente Rumen Radev. La Bulgaria ha registrato a settembre un aumento dell’inflazione pari al 18,7 per cento su base annua, a fronte del 17,7 per cento registrato ad agosto. L’indice dell’inflazione di settembre è il più alto dal 1998.(Seb)