Imprese: Ancma, resiste il mercato delle bici, ebike in crescita

- Il mercato 2021 delle biciclette sfiora i numeri record del 2020, facendo registrare un leggero calo, pari al 2 per cento, fermandosi a 1.975.000 unità contro i 2 milioni dell'anno precedente. Secondo le stime annuali di Confindustria Ancma il mercato nazionale si conferma in salute anche per l'anno corrente, dove le biciclette tradizionali, con 1.680.000 pezzi venduti, segnano una leggera flessione (-3 per cento), mentre le ebike continuano nella loro crescita, con un +5 per cento rispetto al 2020, pari a 295mila unità vendute. (Rem)