Fvg: assessore Energia, da Regione risposta tempestiva a caro bollette

- Con stanziamenti da oltre 150 milioni tra luglio e ottobre, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia sta dando una risposta importante e tempestiva all'attuale caro energia. Rivendica l’operato dell’amministrazione regionale l'assessore all'Energia, Fabio Scoccimarro, intervenuto oggi a Trieste un convegno su comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori collettivi. “La somma più rilevante sarà destinata ai soggetti privati che intendono installare impianti fotovoltaici nei propri edifici: circa 100 milioni di euro che verranno inseriti nell'assestamento di bilancio autunnale. A questi contributi si aggiungono i 40 milioni a sostegno delle imprese e gli 11 milioni per le comunità energetiche”, ha ricordato Scoccimarro. Sul bonus fotovoltaico, l’obiettivo della Giunta è integrare le detrazioni già approvate a livello nazionale per portare il costo dei pannelli a carico dei privati prossimo allo zero. “Attualmente gli aiuti regionali su questo fronte non sono cumulabili con quelli nazionali – ha spiegato l'assessore - ma attendiamo l'insediamento del nuovo Governo per raggiungere un'intesa”. Con la prossima legge finanziaria, ha anticipato infine, verranno previsti ulteriori fondi per le comunità energetiche. (Frt)