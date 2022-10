Lombardia: Scandella e Piloni (Pd), ampliamento parco del Serio buona notizia per salvaguardia e sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il parco dei Colli è arrivato il momento di estendere anche i confini del parco del Serio, una buona notizia per il nostro territorio". Così i consiglieri regionali del Pd Jacopo Scandella e Matteo Piloni commentano l'approvazione, questa mattina, in Consiglio regionale, di un progetto di legge che riguarda l'ampliamento dei confini del Parco regionale nelle aree di Pedrengo e Seriate, comuni che già fanno parte del Plis del Serio Nord, formalmente riconosciuto dalla Provincia di Bergamo e di cui fanno parte anche i comuni di Gorle, Scanzorosciate e Villa di Serio. Tali ampliamenti determinano anche la modifica della composizione della Comunità del Parco con l'aggiunta dei Comuni di Covo e Pedrengo che attualmente non ne fanno parte. "La proposta prevede anche l'inclusione di un'area non contigua al perimetro del Parco regionale, di particolare rilevanza ecologica, ambientale e paesaggistica, come la fascia dei fontanili di Covo – spiegano i consiglieri – ma anche di aree degradate e ora recuperate a parco, come a Pedrengo". "Come gruppo Pd, abbiamo dunque contribuito volentieri all'approvazione bipartisan di questo provvedimento, anche per aiutare gli enti locali a sostenere le attività, non solo di salvaguardia, ma di valorizzazione dei parchi in termini ricreativi, agricoli, turistici" concludono Scandella e Piloni. (Com)