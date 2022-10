Speciale difesa: Russia, aereo militare si schianta contro edifico residenziale, 2 morti e 15 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ha confermato che a schiantarsi è stato un cacciabombardiere supersonico Su-34 durante un volo di addestramento. Secondo il dicastero, i piloti sono riusciti a paracadutarsi prima dell'impatto mentre la causa dell'incidente sarebbe da addebitarsi ad un'avaria ad uno dei motori che avrebbe preso fuoco durante il decollo. Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha annunciato di essere in viaggio per recarsi sul posto. "I servizi di emergenza stanno già lavorando, tutte le squadre regionali dei vigili del fuoco e delle unità di soccorso sono impegnate a spegnere l'incendio", ha scritto Kondratiev su Telegram. Kondratiev ha spiegato che un incendio "ha inghiottito diversi piani contemporaneamente" del complesso residenziale. "Diciassette appartamenti sono stati danneggiati", ha detto Kondratyev che non ha fornito al momento informazioni su eventuali morti o feriti. Il Comitato investigativo statale russo, che si occupa di crimini gravi, ha affermato di aver aperto un procedimento penale e di aver inviato gli investigatori sul posto. Intanto il Cremlino, interpellato dall'agenzia di stampa "Interfax", ha riferito che il presidente Vladimir Putin è stato informato di quanto accaduto e ha ordinato alle autorità competenti di fornire tutto l'aiuto necessario alle vittime. Ai ministri della Salute e delle Emergenze è stato ordinato di recarsi nella regione. (Rum)