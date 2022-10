Taiwan: premier Su Tseng-chang risultato positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Taiwan, Su Tseng-chang, è risultato positivo al Covid-19 e resterà in isolamento per almeno sette giorni. Lo ha comunicato il portavoce di gabinetto Lo Ping-cheng, precisando che il premier ha accusato oggi i primi sintomi della malattia. Su ha ricevuto complessivamente quattro dosi di vaccino marchio Medigen, l'ultima delle quali il mese scorso. La presidente Tsai Ing-wen, che ha tenuto un incontro con il premier lo scorso 15 ottobre, non sembra al momento presentare sintomi di contagio.(Cip)