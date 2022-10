Speciale difesa: Giappone-Australia, governi preparano nuova dichiarazione di sicurezza congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti, Australia e Giappone hanno deciso di rafforzare la cooperazione militare di fronte alle crescenti ambizioni della Cina, in occasione di un incontro tra i rispettivi ministri della Difesa all'inizio di ottobre. "Siamo profondamente preoccupati per il comportamento sempre più aggressivo e prepotente della Cina nello Stretto di Taiwan e in altre parti della regione", ha dichiarato in una nota il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, che il 2 ottobre ha ricevuto gli omologhi australiano e giapponese - rispettivamente Richard Marles e Yasukazu Hamada - al quartier generale militare statunitense per la regione del Pacifico presso le Hawaii. Austin ha affermato che l'incontro è un modo per le nazioni di costruire sulla loro già stretta collaborazione. "L'America è orgogliosa di annoverare Australia e Giappone tra i nostri più stretti alleati", ha detto all'inizio dell'incontro, come riferito sul sito della Difesa Usa. "Per decenni, le nostre tre democrazie hanno lavorato fianco a fianco come un'ancora per la stabilità e la prosperità nell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo", ha aggiunto il segretario. (Git)