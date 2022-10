Speciale difesa: Regno Unito, Wallace, resterò ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben Wallace ha detto che intende rimanere ministro della Difesa del Regno Unito, nonostante le speculazioni che lo indicano come un potenziale candidato "unitario" del Partito conservatore in caso di dimissioni di Liz Truss. Come riferisce il quotidiano "The Times", Wallace ha affermato di ritenere che Truss debba continuare a garantire stabilità in un momento di crescenti minacce e turbolenze economiche.Wallace non si è candidato alla competizione interna per la leadership dei conservatori la scorsa estate, ma negli ultimi giorni è stato indicato da più parti come la figura in grado di convogliare le varie anime del partito, grazie anche alla gestione del dossier della guerra in Ucraina che ha aumentato molto la sua popolarità. Il ministro ha dichiarato al "Times" di voler mantenere il suo incarico e ha rimproverato i colleghi conservatori per aver giocato a quelli che ha definito "giochi di società", un chiaro riferimento ai tentativi atto fra alcuni membri di spicco del partito volti a destituire la premier Truss. "I cittadini vogliono stabilità e sicurezza e se il governo non riesce a raggiungere questi obiettivi, ci manderanno all'opposizione", ha detto Wallace. “Voglio restare ministro della Difesa fino a quando non avrò finito il mandato. Amo il lavoro che faccio e abbiamo molto altro da fare. Voglio che la prima ministra resti tale e portare fare questo lavoro", ha aggiunto Wallace. (Rel)