Speciale difesa: Taiwan, Blinken, mantenere sicurezza dell'Isola è nell'interesse globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' questo ad aver profondamente danneggiato lo status quo e a creare enormi tensioni", ha affermato il segretario di Stato, negando che la responsabilità vada cercata anche in una alterazione della "ambiguità strategica" di Washington nei confronti dell'Isola. Blinken ha dichiarato che il mutamento dell'approccio riservato dalla Cina a Taiwan dovrebbe essere una questione di interesse e preoccupazione per la comunità internazionale, dato il volume "enorme" del traffico commerciale nello Stretto. Il segretario ha affermato infine che gli Stati Uniti terranno fede ai loro impegni per l'autodifesa di Taiwan ai sensi del Taiwan Relations Act, ma continuano ad aderire al principio della "Cina unica". (Was)