- Il ministero dell'Istruzione francese ha annunciato che il sei per cento degli insegnanti è oggi in sciopero, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta dai sindacati. La mobilitazione è particolarmente seguita nei licei, dove ha aderito allo sciopero il 22,94 per cento del personale. Complessivamente, la partecipazione è del 5,67 per cento tra il personale dell'Istruzione. (Frp)