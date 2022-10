Parlamento: Malpezzi (Pd) a Paita, da noi sempre volontà di costruire proposta alternativa a destra, ricevuto solo no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace che la collega Paita dica" che l'intento sulle vicepresidenze delle Camere sia di tipo spartitorio. Lo ha detto la riconfermata presidente del gruppo Pd di palazzo Madama, Simona Malpezzi, al termine della riunione dei senatori con il segretario Enrico Letta. "Da parte nostra c'è sempre la volontà di costruire una proposta che sia alternativa a quella della destra", ha aggiunto per poi rimarcare: "Per ora abbiamo ricevuto solo dei no, ma la convinzione che si sia più forti lavorando in coordinamento l'abbiamo ribadita più volte. Vedremo, penso che il tempo possa aiutare". (Rin)