Ue: Michel, dobbiamo decidere come impostare nostre future relazioni con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, l'Ue deve decidere come impostare la critica relazione con la Cina. Lo si legge nella lettera che il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha inviato ai leader dei Paesi membri in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, dobbiamo tenere una discussione strategica sulla Cina, scambiando opinioni su come vogliamo inquadrare questa relazione critica in futuro", ha dichiarato Michel. (Beb)