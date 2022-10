Energia: Gentiloni, pacchetto di misure energetiche non sarà l'ultimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di misure contro la crisi energetica che la Commissione europea presenterà questo pomeriggio non sarà l'ultimo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un suo intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Il prossimo 11 novembre presenteremo le nostre previsioni economiche. L'economia sta rallentando e questa crisi deve essere affrontata", ha detto. "La Commissione presenterà il nuovo pacchetto di proposte per affrontare la crisi energetica. Si tratta di un pacchetto ingente, gradualmente stiamo giungendo a una strada comune da percorrere fra Stati membri", ha aggiunto. "Ovviamente, non sarà l'ultimo pacchetto di misure che presenteremo", ha concluso Gentiloni. (Beb)