Cinema: in uscita il film "Primadonna" coprodotto da Tenderstories

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 18 ottobre all'Auditorium della Conciliazione a Roma sarà presentato il film "Primadonna", diretto da Marta Savina al suo primo lungometraggio, una coproduzione Italia-Francia Capri Entertainment, Medset Film, in associazione con Tenderstories e in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema, Sky, distribuito da Europictures. Il film è ambientato in Sicilia negli anni sessanta con Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura, Dario Aita, con la partecipazione di Thony e con Gaetano Aronica, Maziar Firouzi, Francesco Giulio Cerilli, Paolo Pierobon. Il film parla di Lia, 21 anni, che va a lavorare la terra con il padre, anche se è "femmina" e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l'ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo e i suoi complici in tribunale. (segue) (Rin)