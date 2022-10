Cinema: in uscita il film "Primadonna" coprodotto da Tenderstories (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un film che racconta una storia di coraggio al femminile e di sfida alla mafia che rompe gli usi sociali della sua epoca. La sete di giustizia della protagonista volta a infrangere il muro dell'omertà per costruire un futuro più equo e corretto, aprirà le porte alla lotta per i diritti delle donne". Spiega Moreno Zani, Fondatore Tenderstories. Marta Savina, regista e sceneggiatrice, si interessa di complesse tematiche contemporanee a sfondo femminile. Ha vissuto e lavorato a Londra, trasferendosi poi negli Stati Uniti dove si è laureata alla University of California Los Angeles (UCLA) con un MFA in regia. Il suo corto Viola, Franca (2017), già vincitore di numerosi premi tra cui un Emmy come miglior film drammatico, è stato nominato ai David di Donatello e ha debuttato al Tribeca Film Festival, continuando poi il suo percorso con tappe importanti quali il Festival di Venezia e il Raindance Film Festival. L'ufficio stampa di Tenderstories è curato da Ital Communications di Attilio Lombardi. (Rin)