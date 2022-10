Imprese: Banco Bpm e Sace promuovono i progetti di crescita sostenibile di Hipac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm e Sace sostengono la strategia di crescita sostenibile di Hipac S.p.A., società specializzata nella produzione di imballaggi flessibili. Il finanziamento di cinque milioni di euro, destinato a supportare i piani di sviluppo dell’azienda, è assistito dalla Garanzia Green di Sace. Fondata oltre trent’anni fa Hipac Spa produce film estensibili di polietilene per imballaggio industriale (stretch film) in grado di garantire l’integrità e la stabilità delle merci durante il trasporto. Hipac con i suoi tre stabilimenti in Italia, Spagna e Romania, opera principalmente nel mercato Europeo e del nord Africa. Il finanziamento erogato da Banco Bpm è destinato a supportare il piano di sviluppo dell’azienda denominato HI-Green, che prevede l’adozione di impianti di ultima generazione funzionali al risparmio energetico e la messa a punto di nuove tecnologie per la produzione di imballaggi flessibili legati all’economia circolare che consentono di ridurre il consumo di materie prime vergini con l’utilizzo sempre più crescente di materiali riciclati. (segue) (Com)