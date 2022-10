Imprese: Banco Bpm e Sace promuovono i progetti di crescita sostenibile di Hipac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. “Siamo molto orgogliosi che, grazie alla collaborazione con Banco Bpm e Sace, potremo dare ulteriore impulso al nostro impegno alla ricerca e all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito degli imballaggi flessibili - commenta Alessandra Giorlando, Ad di Hipac - Questo finanziamento rappresenta il riconoscimento all’attenzione alla sostenibilità che ci ha contraddistinti, fin dalla nascita e che ha contribuito alla crescita della nostra azienda”. “Hipac è un’azienda di primaria importanza a livello nazionale e internazionale e ha sempre dimostrato una forte propensione ambientale - spiega Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord Est di Banco Bpm. “Per questa ragione ha deciso di innovare i propri impianti produttivi con una nuova tecnologia, e per far questo potrà avvalersi del nostro contributo. Con questa operazione Banco BPM si conferma partner di riferimento per le imprese che nel nostro territorio sviluppano progetti ambiziosi e fortemente innovativi con l’obiettivo strategico di avviare una trasformazione sostenibile focalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale del proprio business”. (Com)