Difesa: Rheinmetall consegna il primo corazzato Lynx all'Ungheria

22 luglio 2021

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha consegnato all'esercito dell'Ungheria il primo di 209 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Lynx. Come comunicato dall'azienda, la fornitura avviene “ad appena due anni dall'ordine” e il Lynx sarà “la spina dorsale” della fanteria meccanizzata ungherese. L'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, ha consegnato le chiavi del veicolo al ministro della Difesa ungherese, Kristof Szalay-Bobrovniczky, durante il giuramento dei volontari presso la caserma “Petofi Sandor” di Budapest. Alla cerimonia era presente il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban. Assegnata a Rheinmetall settembre del 2020 dal dicastero guidato da Szalay-Bobrovniczky, la commessa per i Lynx ha un valore di più di due miliardi di euro. L'ordine include le munizioni e la logistica per questi corazzati, nonché nove carri da recupero Bueffel, altrettanti mezzi gettaponte e 16 camion. I Lynx per l'esercito ungherese sono nelle varianti standard, carro comando, esplorante, posto osservazione per il fuoco, portamortai, ambulanza e addestramento. Il contratto comprende, infine, simulatori, formazione, pezzi di ricambio e sostegno alla manutenzione. I primi 46 Lynx saranno prodotti da Rheinmetall nei propri impianti in Germania. Dalla fine del 2023, il gruppo avvierà la produzione in una fabbrica che sta costruendo in joint venture con il governo di Budapest a Zalaegerszeg, in Ungheria. (Geb)