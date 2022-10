Imprese: Centro Studi Tagliacarne, da guerra impatto sugli affari elevato per il 19 per cento delle imprese esportatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono le imprese esportatrici le più colpite dagli effetti del conflitto russo-ucraino. Per il 19 per cento delle aziende che vendono all’estero la guerra sta avendo un impatto elevato sul proprio business, contro il 14 per cento di quelle che si rivolgono esclusivamente al mercato interno. Così oggi già un’impresa su cinque registra riduzioni delle vendite oltre confine. A generare difficoltà è per quasi il 90 per cento delle imprese esportatrici l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia, un problema sentito in ugual misura anche dalle realtà imprenditoriali che non esportano. Mentre il 54 per cento rileva problemi di approvvigionamento delle materie prime (contro il 48 per cento delle altre) e il 19 per cento di energia (contro il 16 per cento). Per sostenere la propria competitività, quindi, il 21 per cento delle imprese esportatrici si è già attivato per utilizzare le risorse del Pnrr (contro l’11 per cento) e il 18 per cento lo farà (contro il 12 per cento). E’ quanto emerge da una indagine condotta dal Centro Studi Tagliacarne per il Rapporto Export 2022 di Sace, elaborata su un campione di 3.000 imprese manifatturiere con un numero di addetti tra 5 e 499 che consente di studiare le dimensioni e i tratti caratteristici dell’impatto del conflitto sulle imprese italiane esportatrici. “Fino ad ora le imprese hanno manifestato una sostanziale resilienza perché sono riuscite a trasferire sui prezzi di vendita almeno parte dell’aumento dei prezzi all’importazione”. È quanto evidenzia il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito, che avverte “tuttavia, l’andamento tendenzialmente flettente delle quantità esportate, unito al rallentamento del ritmo di crescita del commercio mondiale, inducono a guardare con una certa cautela alle prospettive future delle nostre esportazioni. E proprio per restare competitive il 18 per cento delle imprese esportatrici investirà in processi green nel triennio 2022-24".(Rin)