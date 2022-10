Venezuela: oltre 18 milioni di persone hanno esaurito risparmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 milioni di venezuelani su una popolazione di 28 milioni di persone ha esaurito i propri risparmi o mezzi di sussistenza. Lo afferma Marianella Herrera, direttrice della Fondazione Bengoa, fondazione specializzata sui termi dell’alimentazione e della nutrizione di base a Caracas. "18,7 milioni di persone hanno perso o esaurito definitivamente i propri mezzi di sussistenza, mentre più di 15 milioni dipendono da rimesse, obbligazioni o qualsiasi tipo di assistenza di terzi", ha detto Herrera in occasione di un evento sulla situazione dei diritti umani nel Paese. "Più di 12 milioni di venezuelani sono in condizioni di insicurezza alimentare e in questo gruppo 2,1 milioni sono versano in una situazione di grave insicurezza alimentare (...) Circa 4,3 milioni di persone si sono private del cibo, passando anche intere giornate senza mangiare”, ha aggiunto. (segue) (Vec)