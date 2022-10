Ghana: il governo bloccherà 10 milioni di schede Sim entro la fine di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ghana bloccheranno circa 10 milioni di schede Sim entro la fine di questo mese mentre la finestra di registrazione volge al termine. L'autorità per le comunicazioni e l'autorità di regolamentazione del settore, riferisce la stampa locale, disconnetteranno il prossimo 31 ottobre i servizi dati e voce delle carte non verificate dopo un anno di campagna di registrazione a livello nazionale. A luglio l'autorità di comunicazione ha prorogato di due mesi il termine per la verifica per consentire ai cittadini ghanesi e non residenti in Ghana di collegare le proprie carte d'identità alle proprie Sim card e completare il processo di registrazione. Al 4 ottobre, circa 19 milioni di schede Sim erano completamente registrate, pari a circa il 45 per cento di tutte le schede emesse. I proprietari di carte Sim devono collegare le loro carte nazionali del Ghana alla propria Sim e quindi procedere alla registrazione completa e all'acquisizione dei dati biometrici con i loro fornitori di servizi. Il governo afferma che lo scopo dell'esercizio di registrazione Sim è proteggere gli utenti dalle frodi e garantire la sicurezza digitale. (Res)