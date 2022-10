Uganda: presidente Museveni, mio figlio resterà lontano da Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha assicurato che suo figlio, il generale Muhoozi Kainerugaba, non commenterà più gli affari del governo su Twitter dopo il polverone suscitato dai suoi recenti tweet. "Lascerà Twitter. Abbiamo questo accordo. Twitter non è un problema. Il problema è quello di cui stai twittando", ha detto il presidente Museveni intervistato dall'emittente locale "Nbs". "Parlare di altri Paesi e di politiche partigiane dell'Uganda è qualcosa che non dovrebbe fare e non lo farà", ha affermato, aggiungendo che suo figlio resta libero di twittare su "sport o argomenti che non sono controversi". La presa di posizione segue la bufera scatenata due settimane fa, quando il generale Kainerugaba ipotizzava l'invasione del Kenya e la presa di Nairobi nel giro di due settimane. Nei giorni scorsi lo stesso Kainerugaba si è scusato con il presidente keniota William Ruto per le sue parole. In seguito all'accaduto, Museveni ha deciso di rimuovere Kainerugaba dal ruolo di comandante delle forze di terra, promuovendolo tuttavia dal grado di tenente a generale. In parallelo, al figlio è probabilmente stato richiesto di esprimersi pubblicamente sull'accaduto, al punto che qualche giorno dopo Kainerugaba ha scritto nuovamente sui social: "A quanto pare, i miei tweet hanno spaventato troppo i kenioti", ha scritto Kainerugaba, preannunciando un cambio ai vertici dell'esercito. Il forte imbarazzo creato a livello regionale per le dichiarazioni di Kainerugaba avevano spinto perfino il portavoce dell'esercito ugandese Brig Felix Kulayigye a dichiarare alla "Bbc" che l'Uganda non ha alcuna intenzione di invadere il Kenya, Paese vicino con il quale intrattiene "buoni rapporti". Tra i suoi vari tweet, il figlio del presidente si era anche detto deluso dal fatto che l'ex presidente keniota Uhuru Kenyatta abbia lasciato il potere perché avrebbe facilmente ottenuto un altro mandato. Il governo del Kenya non ha ancora risposto ufficialmente a tali affermazioni.(Res)