Milano: dal 20 al 23 ottobre torna il Festival dei beni confiscati

- Dal 20 al 23 ottobre torna il Festival dei beni confiscati, manifestazione organizzata dall'assessorato al Welfare e Salute per sensibilizzare e informare la cittadinanza sull'azione di contrasto alle mafie a Milano e sul riutilizzo dei beni sottratti al controllo criminale. La nona edizione, dal titolo "Capire la mafia per vincerla" - che tornerà in presenza dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia - coinvolgerà le scuole e tutti i milanesi attraverso incontri, momenti di riflessione, intrattenimento e sport e confronti con i protagonisti della lotta alla mafia e con le associazioni che collaborano con il Comune di Milano per la gestione delle 216 unità immobiliari assegnate all'Amministrazione. "Il Festival dei beni confiscati - dichiara l'assessore al Welfare e salute Lamberto Bertolé - è un'occasione importante per raccontare ai cittadini l'impegno di Milano nella lotta alla mafia, a partire dai luoghi che sono stati sottratti al controllo criminale e che si sono trasformati in presidi sociali, diventando un punto di riferimento per i cittadini e un simbolo della battaglia per la legalità che in questo territorio - così attrattivo per le organizzazioni criminali - deve rimanere una priorità per tutte le amministrazioni locali". Si parte giovedì 20 ottobre alle 10 al teatro Lirico, in via Larga 14, con l'incontro "Capire la mafia. Milano, Italia" durante il quale l'assessore Bertolé dialogherà con Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata, e con il sostituto procuratore della Repubblica della Dia di Milano Sara Ombra. L'iniziativa è dedicata alle scuole: saranno infatti presenti 650 studenti di 8 istituti secondari di secondo grado milanesi. (segue) (Com)