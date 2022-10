Milano: dal 20 al 23 ottobre torna il Festival dei beni confiscati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 17 sarà la volta della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura di via Mosso 4, la cosiddetta "Casa col buco" confiscata a un finanziere bresciano accusato di dirigere un giro di falsi permessi di soggiorno. Per l'immobile il Comune ha ottenuto un finanziamento da 710mila euro con fondi PNRR per la realizzazione di mini appartamenti per ospitare famiglie in difficoltà. Alle 18, infine, in via Mosso 3, si terrà l'incontro "Noi, giudici a Palermo". Trent'anni dopo le stragi, Leonardo Guarnotta, magistrato dello storico Pool Antimafia e già presidente del Tribunale di Palermo, dialogherà con il giornalista Attilio Bolzoni e con l'assessore Bertolé. Domenica 23 ottobre, alle 11, grazie alla disponibilità di Libera, a Casa Chiaravalle verrà posata una pianta di farnia per ricordare il sacrificio di Francesca Morvillo, magistrata e moglie di Giovanni Falcone, ed Emanuela Loi della scorta di Paolo Borsellino, uccise nelle stragi di Capaci e via D'Amelio di cui ricorre il trentesimo anniversario. Interverranno l'assessore Bertolé, la referente di Libera Milano Lucilla Andreucci, e Valerio Cappello del Gruppo Carabinieri Forestale di Milano. (Com)