Sardegna: il Pecorino Romano alle fiere agroalimentari di Parigi, Portogallo e Perù

- Il Pecorino Romano grande protagonista di eventi e fiere fra Francia, Portogallo e Perù torna in prima linea con gli appuntamenti più importanti per il settore agroalimentare. La fiera Sial a Parigi, quella dell’innovazione agricola a Fundao e la Conferenza internazionale dell’LCA Food a Lima impegnano in questi giorni il consorzio e sono l’occasione non solo per promuovere il prodotto ma anche per studiare strategie di crescita e per dare un contributo importante alla salute dell’ambiente. “Da queste giornate intense e ricche di novità è emersa la volontà comune di fare fronte comune per tutelare e valorizzare il settore ovino con la costituzione di un network tra i paesi dell’area mediterranea che serva a trasferire alla politica comunitaria le istanze di un comparto, quello ovino appunto, che necessita di maggiori e urgenti attenzioni prima che sia troppo tardi”, spiega Maoddi dopo la partecipazione come relatore alla tavola rotonda “Jornadas do queijo DOP do Concelho do Fundao”. Fare rete per rafforzare prodotti e mercati, dunque, in un momento come questo in cui la situazione socio-economica è molto difficile. L’altro tema caldo, importantissimo a livello planetario, è quello del cambiamento climatico. “Il Consorzio è in prima linea per contribuire a ridurlo e dunque a limitarne i danni”, dice Maoddi. “Abbiamo partecipato al progetto Life Magis per la definizione dell’impronta ambientale dell’intera filiera del Pecorino Romano per aiutare l’ambiente e allo stesso tempo dimostrare al consumatore quanto per noi il tema sia fondamentale”. (segue) (Rsc)