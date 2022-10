Sardegna: il Pecorino Romano alle fiere agroalimentari di Parigi, Portogallo e Perù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio per il Pecorino Romano ha partecipato a Lima, in Perù, al LCA Food 2022 . Qui I tecnici del Cnr (Centro nazionale Ricerche) hanno presentato alla 13° Conferenza internazionale dell’LCA Food il progetto Life Magis che vede il Consorzio impegnato in prima linea. La fida è ottenere da parte del Ministero dell’Ambiente, ma in un contesto europeo, una sorta di bollino green, ovvero la certificazione della capacità di un’azienda di produrre inquinando poco e rispettando l’ambiente. Il Consorzio per la tutela del Pecorino Romano è l’unico in Italia a partecipare al progetto nel settore lattiero-caseario, con l’obiettivo di guadagnare il riconoscimento che riguarderà l’intera filiera. Non solo: è la prima volta, a livello internazionale, che verrà valutata la cosiddetta impronta ambientale nella produzione del latte di pecora (finora le valutazioni sono state fatte esclusivamente sul latte vaccino). Il Cnr ha portato come esempio di best practice il lavoro che il Consorzio porta avanti per la definizione dell’impronta ambientale dell’intera filiera del Pecorino Romano. “Quello della sostenibilità ambientale è un impegno preciso, che portiamo avanti ogni giorno con grande convinzione”, conclude Maoddi. (Rsc)