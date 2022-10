Cina-Regno Unito: Pechino non tollererà "violazione pace e dignità dei suoi consolati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non tollererà la violazione della pace e della dignità delle sue ambasciate e dei suoi consolati all'estero. Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa odierna il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, dopo che un attivista pro-democrazia di Hong Kong è stato aggredito nell'area del consolato cinese a Manchester, nel Regno Unito. "La violazione della pace e della dignità delle ambasciate e dei consolati cinesi all'estero non sarà tollerata. I facinorosi si sono introdotti illegalmente nel consolato generale mettendo in pericolo la sicurezza della sede", ha affermato il portavoce. Pechino sollecita Londra ad "adempiere seriamente ai propri doveri" rafforzando la protezione degli uffici e del personale diplomatico cinese, ha detto Wang. L'incidente si è verificato domenica 16 ottobre, data in cui un gruppo di 30-40 manifestanti ha tenuto una contestazione pacifica contro il presidente Xi Jinping all'esterno del consolato. (segue) (Cip)