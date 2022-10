Cina-Regno Unito: Pechino non tollererà "violazione pace e dignità dei suoi consolati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un video pubblicato dall'emittente "Bbc" ha mostrato uomini non identificati uscire dalla sede diplomatica e costringere un uomo all'interno dell'area consolare, attraverso un cancello. Il manifestante pro-democrazia è stato in seguito e malmenato da cinque uomini, prima di riuscire a scappare con l'intervento della polizia britannica e di altri membri della protesta. Un portavoce del consolato cinese ha dichiarato che i manifestanti avevano esibito un ritratto insultante del presidente Xi Jinping. "Le informazioni sono ovviamente molto preoccupanti. Da quanto capito la polizia di Manchester ha reagito immediatamente all'accaduto. So che un'indagine è in corso e quindi sarebbe inappropriato commentare oltre", ha spiegato il portavoce del governo di Londra. L'aggressione è stata commentata anche dalla prima ministra britannica, Liz Truss, che ha definito la vicenda "molto preoccupante". (Cip)