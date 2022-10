Russia: ministero Lavoro, non si prevede aumento significativo disoccupazione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro e della Tutela Sociale russo non prevede un aumento significativo del tasso di disoccupazione per il 2023. Lo ha dichiarato lo stesso ministro del Lavoro e della Tutela Sociale, Anton Kotyakov, alla riunione del comitato per il bilancio e le tasse della Duma di Stato (Camera bassa del parlamento russo). Secondo il ministro, il tasso di disoccupazione è circa all'0,8 per cento. "Vediamo chiaramente che attualmente il numero di disoccupati registrati nei Centri per l'impiego ammonta a circa 600 mila negli ultimi tre o quattro mesi", ha specificato il ministro. Inoltre, Kotyakov ha osservato che l'attuale problema nel Paese è la disoccupazione strutturale. Secondo quanto riferito, i programmi di formazione a breve termine non sono più sufficienti per i cittadini, principalmente perché oltre il 50 per cento di loro non ha una formazione professionale di base o un'istruzione superiore. In conclusione, Kotyakov ha detto che, a questo proposito, le attività organizzate dai Centri per l'impiego saranno riadattate in modo da avere un'estensione più ampia. (Rum)