Siria: Medici senza frontiere, torna il colera dopo 15 anni anche a causa della siccità prolungata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia di colera in Siria si sta diffondendo in tutto il paese: oltre 13mila i casi sospetti segnalati, mentre sale a 60 il bilancio dei morti. Lo ha reso noto un comunicato di Medici senza frontiere (Msf) che, in collaborazione con le autorità sanitarie locali, sta sostenendo un centro di trattamento del colera da 65 posti letto a Raqqa, dove in sole due settimane sono stati ricoverati quasi 600 pazienti, di cui un terzo in gravi condizioni. Secondo il Raqqa National Hospital, non si registravano casi di colera confermati nel nord-ovest del Paese dal 2007. L'epidemia di colera si è estesa anche in Libano dove team di Msf stanno portando avanti attività di sensibilizzazione a Beirut, nella valle della Bekaa e nel distretto di Akkar, dove è stato registrato il primo caso. (segue) (Com)