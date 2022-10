Siria: Medici senza frontiere, torna il colera dopo 15 anni anche a causa della siccità prolungata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siccità prolungata e livelli troppo bassi delle acque dell'Eufrate hanno contribuito allo scoppio dell'epidemia che da settembre colpisce principalmente alcune aree del nord-ovest e nord-est della Siria. Nelle campagne vicino all'Eufrate, la principale fonte idrica per le comunità colpite, ci sono piccoli impianti di trattamento delle acque, ma molte comunità si recano comunque al fiume per rifornirsi dell'acqua che però è contaminata. Estremamente contagioso, il colera è un'infezione diarroica intestinale causata dal batterio Vibrio cholerae che si trova nelle acque sporche o stagnanti. Causando diarrea e vomito, il colera porta una rapida disidratazione e, senza cure tempestive, può uccidere in poche ore. (segue) (Com)