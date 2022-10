Siria: Medici senza frontiere, torna il colera dopo 15 anni anche a causa della siccità prolungata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Msf ha aumentato il suo personale e il volume delle sue forniture e sta collaborando con altre organizzazioni locali per fornire servizi igienico-sanitari, dal trattamento delle acque reflue alla clorazione delle acque trasportate dai camion cisterna. I dati epidemiologici vengono utilizzati per definire le aree di Raqqa più colpite e definire le aree prioritarie dove intervenire. Nonostante gli sforzi di associazioni locali e organizzazioni umanitarie internazionali, l'accesso all'acqua pulita resta un serio problema. Nel 2021, le attività relative all'acqua e i progetti igienico-sanitari rappresentavano solo il 4 per cento del budget della risposta umanitaria in Siria, meno di un terzo rispetto a quanto speso nel 2020. A 15 anni dall'ultima epidemia di colera in Siria, è essenziale aumentare la consapevolezza su come si diffonde e su come deve essere trattato. Un gruppo di operatori della comunità di Raqqa che lavora nel centro per il colera incontra i pazienti e le loro famiglie per informarli sulle misure per prevenire la diffusione del colera e su come riconoscere i primi sintomi e le prime azioni da fare in presenza di un caso sospetto. (Com)