Corea del Sud-Vietnam: accordo su elevazione relazioni a "partenariato strategico globale"

- Corea del Sud e Vietnam hanno concordato oggi di elevare le loro relazioni diplomatiche al rango di "partenariato strategico globale", in occasione del 30mo anniversario delle loro relazioni bilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri sudcoreano, secondo cui l'accordo è giunto al termine di un incontro ad Hanoi tra il primo ministro vietnamita, Bui Thanh Son, e il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin, in visita ufficiale al Paese. I due interlocutori hanno concordato di annunciare formalmente l'istituzione del partenariato strategico in occasione di un futuro summit bilaterale. Nel corso del loro colloquio, Park e Son hanno evidenziato l'aumento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in ambiti come la difesa e la sicurezza. Park ha chiesto la collaborazione di Hanoi per rendere più agevoli le attività delle aziende sudcoreane nel Vietnam. (Fim)