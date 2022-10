Russia: Cremlino, presto per fine della mobilitazione parziale, in alcune regioni già completata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di completare la mobilitazione parziale in tutta la Russia non è stata ancora presa, ma in un certo numero di regioni sono stati già terminati i piani per la mobilitazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, chiarendo che il ministero della Difesa ha stabilito per ogni regione un certo numero necessario di personale militare della riserva, e alcune regioni hanno già eseguito l'ordine. "In questo modo, il processo di mobilitazione parziale è già terminato in quelle regioni che hanno eseguito questo compito", ha sottolineato il portavoce. In quanto al decreto ufficiale sulla fine di mobilitazione parziale, non è ancora in programma, ha concluso Peskov. (Rum)