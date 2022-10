Pnrr: Mims, 9,2 miliardi di investimenti per sviluppo portualità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Rapporto vengono anche descritte le riforme, alcune delle quali previste dal Pnrr, attuate o avviate nell’ultimo biennio: da quella per la semplificazione della pianificazione portuale a quella per la ridefinizione dei processi per l’aggiudicazione delle concessioni portuali, dalla normativa per l’efficientamento energetico dei porti e gli interventi di cold ironing, con l’attribuzione ai porti della qualifica di “comunità energetiche”, alla riorganizzazione dello sviluppo della Piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti e degli interporti. Inoltre, vengono ricordati gli altri interventi normativi e regolamentari approvati recentemente: la modifica del codice civile relativa al contrato di spedizione (archiviando le regole che risalivano al 1942); il varo dello “Sportello unico doganale e dei Controlli” (Sudoco), che attribuisce all’Agenzia delle Dogane il coordinamento dei 133 procedimenti amministrativi di controllo sulla merce in ambito portuale, precedentemente in capo a 13 diverse pubbliche amministrazioni; la creazione dello Sportello unico amministrativo (Sua), previsto in tutte le Adsp, che semplifica notevolmente lo svolgimento delle pratiche amministrative; la definizione della National maritime single window quale interfaccia unica nazionale per l’invio delle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza dai porti italiani, funzione delegata al Comando generale delle Capitanerie di porto quale Autorità nazionale competente; la pianificazione relativa allo spazio marittimo, il cui documento di riferimento è in consultazione pubblica fino al 30 ottobre sul sito del Mims. (Rin)