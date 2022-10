Serbia-Libia: ministra Esteri Mangoush incontra premier Brnabic a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush, ha incontrato a Belgrado la premier della Serbia, Ana Brnabic. Si tratta, a ben vedere, della prima visita di un funzionario libico nel Paese balcanico in 15 anni. La titolare della diplomazia libica si è congratulata con la premier serba per aver iniziato il suo secondo mandato alla guida dell’esecutivo serbo, che tuttavia deve essere ancora formato. Durante l'incontro, spiega una nota del ministero degli Esteri libico, le due parti hanno sottolineato l'importanza del “partenariato storico” tra Libia e Serbia, auspicando che i due Paesi possano “sviluppare relazioni politiche ed economiche e in molti altri campi a beneficio dei due popoli”. Mangoush ha informato la premier serba degli sforzi del Governo di unità nazionale basato a Tripoli per “organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile”, sottolineando il rifiuto “delle ingerenze straniere negli affari interni della Libia”. Da parte sua, Brnabic si è congratulata con la ministra per essere stata la prima donna libica a guidare la diplomazia del Paese nordafricano, garantendo il sostegno di Belgrado “agli sforzi del Governo di unità nazionale per raggiungere le elezioni al più presto opportunità”. Infine, le due parti hanno anche discusso della possibilità di riaprire l'ambasciata di Serbia in Libia.(Lit)