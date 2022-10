Cina: Commissione sviluppo riforma, significativa ripresa economica nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato una significativa ripresa del prodotto interno lordo (Pil) nel terzo trimestre. Lo ha dichiarato ieri il vicedirettore della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), l’ente statale deputato alla pianificazione economica, Zhao Chenxin, in un punto stampa convocato a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, in calendario a Pechino dal 16 al 22 ottobre prossimi. Le dichiarazioni giungono in mancanza di dati ufficiali relativi alla crescita economica nel terzo trimestre, la cui pubblicazione era attesa per oggi ma è stata rinviata a data da destinarsi dall’ufficio nazionale di statistica. L'economia cinese ha tuttavia sofferto di un brusco rallentamento negli ultimi mesi, legato soprattutto alla crisi del settore immobiliare e agli effetti della politica di tolleranza zero verso il Covid-19, che ha portato al blocco di intere città e zone industriali anche di recente. (segue) (Cip)