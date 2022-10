India: Kashmir, due lavoratori provenienti dall’Uttar Pradesh uccisi nel distretto di Shopian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due lavoratori provenienti dall’Uttar Pradesh sono stati uccisi oggi in un attacco mirato nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, nel distretto di Shopian, a Harmen. Lo ha reso noto la polizia territoriale, aggiungendo che il terrorista che ha lanciato una granata contro il loro alloggio è stato arrestato. L’uomo è stato identificato come Imran Bashir Ganie, un residente del posto, ritenuto un collaboratore dell’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let). Le vittime sono state identificate come Monish Kumar e Ram Sager. Si tratta del secondo attacco da sabato, quando un altro lavoratore non locale, Puran Krishan Bhat, 56 anni, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Shopian, un’azione rivendicata da un gruppo chiamato Kashmir Freedom Fighters. Altri lavoratori migranti sono stati uccisi in recenti attacchi: il 2 settembre Muneer ul Islam, del Bengala Occidentale, a Pulwama, nell’omonimo distretto, mentre l’11 agosto Mohammad Amrez, del Bihar, a Sumbal, nel distretto di Bandipora. Nell’ultimo anno gli attacchi contro civili, soprattutto membri delle comunità indù e sikh, minoritarie nel Territorio, a maggioranza musulmana, o lavoratori provenienti da altri Stati, si sono intensificati, così come le operazioni di sicurezza. (segue) (Inn)