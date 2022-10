Cina-Uganda: congratulazioni tra presidenti per 60mo anniversario rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni all’omologo in Uganda, Yoweri Museveni, in occasione del 60mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. Il leader cinese ha dichiarato di attribuire “grande importanza” allo sviluppo delle relazioni bilaterali e si è detto pronto a lavorare con Museveni per approfondire la cooperazione multisettoriale lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e nell’ambito del Forum di cooperazione Cina-Africa. Negli ultimi anni Cina e Uganda hanno istituito un partenariato di cooperazione globale, rafforzato costantemente la fiducia e approfondito gli scambi, ha affermato Xi, ricordando anche il coordinamento nella gestione degli affari multilaterali e la reciproca solidarietà nel contrasto del Covid-19. (Cip)